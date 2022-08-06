В Херсонской области решили выдавать российские номера на автомобили местным жителям.

Об этом сообщил представитель ГИБДД России, которого цитирует ТАСС.

По его словам, автомобильные номера будут оформлять с кодом региона 184. Новые права будут выданы прежде всего тем, кто заранее оформил российский паспорт.

Если граждане Украины сдали паспорт старого образца и пока не имеют российский, то новые "власти" обещают сделать им временные регистрационные знаки с "гербом" Херсонской области.

В ГИБДД также уточнили, что процедура проходит в упрощенном порядке без предъявления сведений о техосмотре.

Ранее мы писали, что в Херсонской области идет активная подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России, который ожидается в сентябре.

Также в Херсонской области начали принимать заявления украинцев без местной прописки на получение гражданства России.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.