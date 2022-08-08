В Харькове в результате обстрелов повреждена ТЭЦ-3, которая снабжает теплом и горячей водой около трети города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы работаем над восстановлением критической инфраструктуры, потому что враг бьет. Недавно оккупанты повредили ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое снабжает почти треть Харькова теплоносителем и горячей водой", – сказал чиновник.

По словам губернатора, власти области обратятся к Кабмину с просьбой максимально восстановить критическую инфраструктуру города для его подготовки к отопительному сезону.

Ранее "Страна" сообщала, что после начала войны в Харьковской области из-за обстрелов уничтожено уже более семи тысяч объектов инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.