Сегодняшний обстрел Харькова, когда пострадали три района города - Немышлянский, Индустриальный и Новобаварский - был осуществлен из Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синнегубов.

"Ракеты запущены из российского Белгорода, вероятно – тип ЗРК С-300" - говорится в его телеграм-канале.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.