"Город каждый день под обстрелами". Зеленский поручил Залужному доложить о возможности усилить ПВО в Харькове
Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с призывом усилить противовоздушную оборону Харькову и области, которая набрала 25 тыс. голосов.
"Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд", - пишет в петиции харьковчанка Алина Коновалова.
Президент в ответ на петицию поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному рассмотреть вопрос и доложить о результатах.
"Учитывая, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины В.Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", - ответил Зеленский.
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После этого в Пентагоне заявили о прогрессе в вопросе передачи Украине систем ПВО.
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