Украинцы создали на сайте президента петицию, в которой предлагают разместить в бомбоубежищах университетов пивбары.

По мнению авторов петиции, это будет мотивировать студентов посещать бомбоубежища.

Авторы предлагают обратить внимание на опыт Британии, где поощрялась работа пивбаров, служивших для местных бомбоубежищами.

За сутки петиция набрала 967 из 25 тысяч подписей, то есть, имеет шансы на то, чтобы быть рассмотренной президентом.

Ранее сообщалось, что в Украине 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ.

"Страна" рассказывала, как организуют процесс образования в школах Украины к 1 сентября.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.