Председатель комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины Сергей Бабак в комментарии "Стране" рассказал, как обстоят дела с обустройством бомбоубежищ в школах.

"Бомбоубежища обустраивают, это длительный процесс. Каждый день меняются цифры, сколько убежищ готово. Будет ли их достаточно? Это также зависит от того, сколько детей вернётся в Украину. Не все родители отдадут детей в школу, даже если есть бомбоубежища", - сообщил Бабак.

По его словам, в Киеве многие хотят вернуться к оффлайн обучению.

"Я знаю, что в Киеве больше половины хотят пойти в школу, в других областях даже в тех, в которых более спокойно - большинство не хочет идти на очное обучение. Будем смотреть ближе к первому сентябрю, как будут готовы школы и как будут готовы родители", - отметил он.

Кроме этого, Бабак прокомментировал время за которое нужно будет добраться к бомбоубежищу.

"Это зависит от того, в какой области будет сигнал воздушной тревоги. Если это Харьков, Николаев - туда ракеты намного быстрее долетают, чем за 10 минут, там две-три минуты и нужно быть в бомбоубежище. Чем ближе к зоне боевых действий - тем быстрее долетают ракеты. В Киеве есть базовая норма к бомбоубежищу от местонахождения - 500 метров. Сейчас ее поменяли на 100-150 метров для школ, чтобы быстро люди смогли добраться", - рассказал председатель комитета по вопросам науки и образования.

Также он добавил, что в регионах, которые находятся на расстоянии 40-50 километров от прямой линии столкновения - учебный процесс будет проходить дистанционно.

"Там, где есть непосредственная угроза артиллерийских обстрелов, "Градов" или "Смерчей", никто не будет подвергать опасности детей. Условно, 40-50 км от прямой линии столкновения - будет сложно начать образовательной процесс, поэтому он будет проходить дистанционно", - сказал Сергей Бабак.

Ранее родителей учеников Киева предупреждали, что школы столицы без бомбоубежищ будут работать только дистанционно.

Как писала "Страна", в Харьковской области новый учебный год в школах начнется онлайн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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