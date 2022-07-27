Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-Т до конца года. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря федерального правительства Германии Кристиане Гоффман.

"Мы предполагаем, что система может появиться в Украине до конца года", – сказала она.

Минобороны ФРГ уточнило, что сначала речь идет только о поставках одного ракетного комплекса. Это связано с ограниченными мощностями военной промышленности, которая сокращалась в последние годы из-за отсутствия спроса.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С ее помощью можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

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