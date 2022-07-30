Американское оборонное ведомство пока не называет дату, когда Украине передадут две батареи систем противовоздушной обороны NASAMS. Но оборонное в Пентагоне заявляют о некотором прогрессе в этом вопросе.

Об этом на брифинге сказал высокопоставленного чиновника Минобороны США.

По его словам, США находится в процессе закупки системы. Однако он не стал раскрывать точной даты и деталей контракта.

"У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Потому что мы, когда мы в данный момент объявили об инициативе содействия безопасности Украины, о закупках NASAMS, мы продвигаемся вперед в этом", - сказал представитель Пентагона.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.