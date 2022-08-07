Рано утром 7 августа Харьков снова подвергся обстрелу. Ракетные удары пришлись по Новобаварскому и Немышлянскому районам.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Местные паблики делятся видео с сильным задымлением после удара. Пишут, что прилетело по промышленному предприятию.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Валерию Залужному доложить о возможности усилить ПВО в Харькове. Об этом президента призывали харьковчане через электронную петицию.

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