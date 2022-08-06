Из оккупированного Алчевска в Луганской области идут сообщения об обстреле. Опубликованы соответствующие видео.

Сообщается о попадании по жилому дому, из-за чего ранения получили, по меньшей мере, 10 человек.

"ЛНР" обвиняет в ударах украинскую армию.

Напомним, вчера в Донецке под обстрел попал автобус у завода "Точмаш". Три человека погибли, пятеро ранены.

А сегодня россияне обстреляли жилые районы Харькова. Ракеты запускали из Белгорода, несколько снарядов взорвались в РФ.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.