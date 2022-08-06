Российская армия снова обстреляла приграничные зоны Сумской и Черниговской областей. Огонь враг вел из минометов и артиллерии. Один местный житель получил ранения, еще один скончался от сердечного приступа.

Об этом сообщает Госпогранслужбы Украины в своем Телеграм-канале.

"Враг продолжает обстрелы приграничья Сумской и Черниговской областей. Под вражеским огнем оказались 2 громады. Зафиксировано: более 110 взрывов из ствольной артиллерии; выпущено более 50 мин из 120-мм минометов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела ранения получил местный житель, еще один гражданский, скрываясь от обстрелов, скончался от сердечного приступа.

Как рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, 6 августа утро началось с обстрелов Белопольской громады. Оккупанты били по территории сел с половины шестого утра.

"Всего около 40 прилетов из минометов и артиллерии. По предварительным данным, есть разрушение домохозяйств", - рассказал он.

Кроме того, Живицкий сообщил, что вчера около 22:00 россияне открыли минометный обстрел по Середино-Будской громаде. Зафиксировано 11 прилетов.

Ранее мы также писали, что утром в четверг, 4 августа, россияне обстреляли из минометов и артиллерии Сумскую область, под огнем оказались три громады.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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