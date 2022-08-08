Российское командование ставит задачу взять Гусаровку (Харьковская область, южнее Балаклеи) любой ценой, но выполнить ее не получается.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Также он сообщил, что Долгенькое (посредине между Изюмом и Славянском), по некоторым данным, перешло под контроль ВСУ.

По словам Арестовича, украинские войска успешно продвигаются к Изюму, и не исключено, что в оперативное окружение попадут уже российские войска.

Ранее мы писали, что в ВСУ заявили об освобождении одного из сел под Изюмом и передвижении линии фронта.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.