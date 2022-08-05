Американский Институт изучения войны 5 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий в ответ на контрнаступательные операции ВСУ.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института изучения войны.

По данным Института, россияне попытались продвинуться северо-западнее Изюма. Украинские силы провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.

Также сообщается, что российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута. Кроме того, они продолжали попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

Россияне продолжали переброску техники и личного состава на северо-восток Херсонской и запад Запорожской областей, сообщает Институт изучения войны.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.