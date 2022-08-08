Количество объектов в Харьковской области, которые были полностью или частично разрушены в результате вторжения России в Украину, достигло семи тысяч. Среди уничтоженных и пострадавших зданий насчитывается огромное количество объектов гражданской инфраструктуры: больницы, школы, дома. На данный момент разрушено уже 4600 жилых домов. Из них 2800 — многоэтажки.

Об этом сообщил глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Также, по словам Фильчакова, на данный момент правоохранительными органами ведется расследование около трех с половиной тысяч военных преступлений РФ в Харьковской области. Среди них наибольшее количество нарушений законов войны, связанных с бомбардировкой и уничтожением гражданской инфраструктуры. Таковых насчитывается порядка 3000. Немалое количество военных преступлений России зафиксировано вы отношении гражданского населения: около 50 убийств, более 120 случаев незаконного лишения свободы, около 300 преступлений мародерства и 4 случая изнасилований. По всем зафиксированным вышеперечисленным преступлениям РФ на сегодняшний день ведутся активные расследования, сборы фактов и доказательств.

По общим данным в Харьковской области погибло более 1000 гражданских с начала войны. Среди них — 50 детей.



Отметим, что в Харькове и области происходят регулярные разрушения гражданской инфраструктуры в результате обстрелов города армией РФ. В частности, утром в понедельник, 8 августа, россияне нанесли новые удары по Харькову. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал подробности. По его словам, почти в центре города погиб 60-летний мужчина, еще один мужчина 68 лет - ранен. Состояние раненого - средней тяжести. На месте работают медики и экстренные службы.



Ранее мы писали, что Зеленский поручил Залужному доложить о возможности усилить ПВО в Харькове. Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с призывом усилить противовоздушную оборону Харькову и области, которая набрала 25 тыс. голосов.



Также "Страна" недавно рассказывала о том, что в Харькове решили, что в самых обстреливаемых районах бесполезно вставлять новые окна.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.