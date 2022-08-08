Утром в понедельник, 8 августа, россияне нанесли новые удары по Харькову. По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавший.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Синегубов призвал жителей областного центра пребывать в укрытиях и не покидать безопасных мест.

По его словам, есть предварительная информация о пострадавшем в Шевченковском районе Харькова.

Как уточнил мэр города Игорь Терехов, обстрел велся по Павловому Полю - густонаселенному району, где нет военной инфраструктуры.

Позже мэр уточнил, что подтверждена информация о погибшем в результате удара.

"Гражданский. Просто вышел из дома и попал под обстрел. Соболезную родным", - написал Терехов.

Напомним, в Харьковской области из-за ночных обстрелов погибли две женщины.

Также мы писали, что ночью россияне ударили по Киевскому району Харькова.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.