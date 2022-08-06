Министерство обороны России снова заявляет, что уничтожило "взвод РСЗО HIMARS" в Харьковской области.

Об этом сообщают российские СМИ.

В то же время Украина пока этого не комментировала. Но ранее в Киеве и Вашингтоне опровергали российские удары по "Хаймарсам".

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что на HIMARS, которые находятся в Украине, охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155. Эту информацию Киеву предоставили британцы. В Украине 16 установок HIMARS, уничтожение их не подтверждается, сказал он. Также Скибицкий заявил, что перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.