Пентагон опроверг заявления министра обороны России Cергея Шойгу об уничтожении шести установок "Хаймарс" в Украине.

Об этом пишет Reuters.

"Нам известно об этих последних заявлениях министра Шойгу, и они снова явно ложны", - заявил исполняющий обязанности представителя Пентагона Тодд Брессейл.

Напомним, ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий также опровергал уничтожение Himars. По его словам, в строю находятся 16 установок, а на "Хаймарсы" в Украине охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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