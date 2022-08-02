Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что на HIMARS, которые находятся в Украине, охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155. Эту информацию Киеву предоставили британцы.

Об этом он заявил в интервью британской газете "Телеграф".

В Украине 16 установок HIMARS, уничтожение их не подтверждается, сказал он.

Также, по словам Скибицкого, Британия и США предоставили Украине все оборудование и информацию для военной разведки. А также "ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени" (видимо, речь о спутнике).

Он также заявил, что российские агенты следят за всем западным оружием, которое поступает преимущественно через аэродром в польском Жешуве. Далее они передают информацию агентам в Украине, а те наводят на места хранения "Калибры". Россияне "используют все виды разведки: воздушную, космическую, коллаборационистов с украинской стороны. У России много информации".

На вопрос, как "Хаймарсы" могут столь точно бить по российским объектам, Скибицкий сказал, что "в этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени" (то есть данные западных разведок). По его словам, "официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны".

При этом Скибицкий заявил, что перед запуском ракет между представителями разведки обеих стран проводились консультации, которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они "недовольны намеченной целью".

То есть фактически, американцы утверждают удары "Хаймарсами" по каждой отдельной цели.

Напомним, вчера сообщалось, что в Украину прибыли еще четыре установки HIMARS от США.

Также мы писали, что эксперт рассказал, что российский спецназ забросили в Украину для уничтожения РСЗО HIMARS.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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