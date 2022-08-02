Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получает от немцев такое оружие, которого еще нет у вооружённых сил ФРГ (Бундесвера).

Об этом он сказал в интервью Globe and Mail.

"Самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы, контрбатарейные РЛС. Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере", - перечислил канцлер военную помощь Украине.

Также он рассказал об обучении украинцев "на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии".

"И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - заверил Шольц канадского журналиста.

Также он заявил, что доля российского газа в германском импорте за время конфликта в Украине упала с 55% до 30%.

Ранее сообщалось, что Германия сократила военную поддержку Украины, несмотря на обещания Шольца нарастить поставки.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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