Канцлер Германии Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст выбрасывают документы для секретного пользования в обычные мусорные баки.

Об этом пишет Der Spiegel в материале озаглавленном "Это секрет или можно и так?"

Сообщается, что соседи канцлерской семьи по многоквартирному дому в Потсдаме нашли в бытовых отходах, среди прочего, внутреннюю бумагу о саммите G7. Там была найдена памятка с краткими характеристиками супруг и супругов лидеров стран, которые прибыли на саммит. К примеру, под фотографией супруги премьер-министра Италии Марио Драги написано, что она "избегает общественности".

В целом, такая информация не является закрытой, но этот документ имел категорию "секретная информация - только для служебного пользования". Таким образом, выбрасывать его в обычный мусор канцлер права не имел, отмечает издание.

Ранее мы писали о том, что известно об Олафе Шольце, который в конце прошлого года сменил главу правительства Ангелу Меркель.

А также о его жене Бритте, которую Шольц встретил в своей Социал-демократической партии. Она также политик. Известна скромностью в нарядах и увлеченностью здоровым образом жизни.