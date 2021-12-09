В Германии вступил в должность новый канцлер - 63-летний лидер социал-демократов Олаф Шольц.

Юрист по образованию, за свою карьеру дважды возглавлявший министерства (финансов и труда) и побывавший мэром Гамбурга, прослыл "скучным бюрократом". Зато завоевал доверие среди немцев благодаря манере говорить четко и по делу, за что получил кличку "робот", или, как выразился один журналист, "шольцомат".

Его резкий взлет стал сенсацией, ведь до недавних пор он считался неприметным, но при этом надежным, опытным и крепким специалистом. Что позволило Шольцу обогнать своих конкурентов на выборах, получив самый высокий личный рейтинг в более чем 30%, вытянув свою партию СДПГ.

Узнали подробно, что известно о работе и личной жизни Шольца.

"У меня три сына, все успешны. Канцлер Олаф зарабатывает меньше всех"

Шольц родился 14 июня 1958 года в городе Оснабрюк (земля Нижняя Саксония) в рабочей семье: его дед был железнодорожником, а родители были заняты в текстильной промышленности. Всего в семье трое детей, у Шольца есть младшие братья - 62-летний Йенс (профессор медицины в Киле) и 60-летний Инго (айтишник в Гамбурге).

Его отец, 86-летний Герхард признался вчера в интервью, что Олаф с 12 лет мечтал стать канцлером Германии.

"У меня три сына. Все трое успешны. Канцлер зарабатывает меньше всех", - сказал Шольц-отец.

По официальным данным, оклад канцлера Шольца - около 20 тысяч евро в месяц. В год сумма достигнет 242 тысяч евро.

Помимо официальной зарплаты, ему предоставлена надбавка на не облагаемые налогом расходы на обслуживание главы правительства в размере 12 тысяч евро в год. Кроме того, Олаф, как и его предшественники, будет получать так называемую "диету" - пособие высокопоставленного члена своей партии, оплата его расходов на служебные поездки по стране и покупку специализированной литературы.

Политикой Шольц занялся очень рано, в 17 лет вступив в СДПГ, но депутатом Бундестага стал только в сорок лет. Изучал право в университете Гамбурга, а в 90-е работал адвокатом.

В начале нулевых стал членом команды канцлера Шрёдера (близкого друга Путина), заняв в 2002 году должность генсека партии.

Шольц и тогдашний канцлер Шредер (справа) в 2005 году

С 2007 по 2009 год Шольц уже при Меркель возглавлял федеральное министерство труда участвовал в разработке пособия частично занятым. По мнению экспертов, эта мера помогла стране оправиться от последствий мирового финансового кризиса без большого роста безработицы.

Затем, с 2011 по 2018 год, был мэром Гамбурга, где его помнят как популярного градоначальника, который ввел бесплатные детские сады и начал масштабно строить жилье. При нем в городе произошли беспорядки антиглобалистов и антифашистов во время саммита "Большой двадцатки". Сам политик признался, что этот эпизод в карьере вызывает у него наибольшее сожаление.

Последние три года Шольц руководил минфином Германии и одновременно был вице-канцлером ФРГ. Год назад он снова ввел пособия для частично занятых, а успешная борьба с коронакризисом сделала его одним из самых популярных политиков в стране - он внедрил схемы обеспечения заработной платы, которые позволили многим компаниям сохранить рабочие места во время пандемии.

В своей предвыборной кампании Шольц обещал повысить минимальную почасовую оплату труда до 12 евро в час (сейчас 9,60 евро в час), упростить процедуру получения гражданства и разрешить двойное гражданство.

Любопытно, что в юности Шольц увлекался идеями марксизма, которые были популярны среди молодых социалистов Германии.

Он был председателем Международного союза социалистической молодежи, писал статьи о "преодолении капиталистической экономики", но со временем стал более умеренным политиком.

"Шольца тоже можно назвать "марксистом", - сказал в беседе с Deutsche Welle Тило Шолле, член СДПГ и автор книги об истории Jusos ("Молодые социалисты"). - Но это был марксизм, ориентированный на правовое государство, демократические выборы, права меньшинств, о диктатуре пролетариата речь не шла".

Жена Бритта "заставила" бегать

Кстати, Шольц - атеист. И он стал вторым канцлером после Шредера, который на присяге не упомянул Бога, отказавшись от благословения.

Шольц был крещен и принадлежал евангелической церкви, однако покинул ее. Он заранее уведомил публику, что не будет использовать фразу "и да поможет мне Бог" из присяги. Эта фраза есть в тексте присяги в Основном законе страны, но ее использование остается на усмотрение политика, дающего клятву.

Несмотря на нерелигиозность, Шольц регулярно подчеркивает уважение к христианским ценностям, которые, по его словам, повлияли на его становление.

Жена Шольца, 60-летняя Бритта Эрнст, с которой они вместе 23 года, тоже занимается политикой, она - министр образования в правительстве земли Бранденбург. Детей у пары нет.

Жена канцлера Бритта Эрнст - тоже политик, детей у пары нет. Фото: СДПГ Германии

Именно ее Шольц считает секретом своего успеха.

"Думаю, я был бы другим человеком, если бы не женился на ней", – однажды признался он.

Бритта убедила его, совершенно неспортивного человека, в 40 лет заняться спортом. После этого он по настоянию жены начал бегать и заниматься греблей.

Шольц занялся спортом благодаря жене. Фото: Instagram Шольца

Шольц любит путешествовать и кататься на велосипеде. На публике появляется всегда в хорошем настроении и с улыбкой, активно ведет Instagram, где у него, впрочем, не так много подписчиков - 128 тысяч (у Меркель, к примеру, почти 2 миллиона).