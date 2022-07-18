Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею отменить право вето, позволяющее одному государству блокировать решение всего ЕС.

"Мы просто больше не можем позволить себе национальное право вето, например, во внешней политике, если хотим и дальше быть услышанными в мире конкурирующих великих держав", - сказал он.

В настоящее время ЕС применяет принцип единогласия для принятия наиболее ключевых решений, в частности в сфере международных отношений, а также в вопросе санкций.

Но война в Украине, по мнению Шольца, усиливает необходимость положить конец "эгоистичному блокированию" европейских решений отдельными государствами-членами.

Ранее, напомним, Венгрия долго блокировала шестой пакет санкций ЕС. Он был утверждён лишь после того, как другие страны согласились пойти на уступки Венгрии.

А сегодня министры иностранных дел ЕС согласовали седьмой пакет санкций против РФ, в который не вошли ограничения на поставки энергоносителей.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.