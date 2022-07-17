Большинство стран ЕС не проявляют активность в блокировке российских активов. Фото: Pixabay

Лишь шесть стран Евросоюза из 27 активно блокируют российские активы.

Об этом агентству Bloomberg заявил еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

Всего, по его данным, в Евросоюзе заморожено 14 млрд евро, из которых около 12,7 млрд приходятся на Францию, Германию, Австрию, Ирландию, Бельгию и Люксембург.

Остальная 21 страна Евросоюза заблокировала 1,3 млрд евро.

Шесть стран ЕС блокируют российские активы

Ранее мы писали, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз продолжит блокировать активы Банка России на сумму примерно 200-300 миллиардов евро в случае отказа Москвы от участия в восстановлении Украины.

Также "Страна" сообщала, что администрация президента США Джо Байдена выступила против конфискации замороженных за рубежом активов России.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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