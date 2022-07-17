Лишь шесть стран Евросоюза из 27 активно блокируют российские активы.

Об этом агентству Bloomberg заявил еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

Всего, по его данным, в Евросоюзе заморожено 14 млрд евро, из которых около 12,7 млрд приходятся на Францию, Германию, Австрию, Ирландию, Бельгию и Люксембург.

Остальная 21 страна Евросоюза заблокировала 1,3 млрд евро.

Ранее мы писали, что еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз продолжит блокировать активы Банка России на сумму примерно 200-300 миллиардов евро в случае отказа Москвы от участия в восстановлении Украины.

Также "Страна" сообщала, что администрация президента США Джо Байдена выступила против конфискации замороженных за рубежом активов России.

Война в Украине продолжается уже 144-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 143-го дня войны. За этот период Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные отбили несколько штурмов противника в Донецкой области. На фоне активных боевых действий в Украине и на Западе продолжаются споры вокруг раздачи повесток мужчинам в общественных местах. Также на Западе говорят, что Украине следует перехватить инициативу на поле боя к концу лета, иначе в единстве партнеров могут возникнуть трещины - и зазвучат призывы к Киеву уступить часть территорий России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.