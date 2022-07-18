Еврокомиссия пришла к выводу, что половина территории ЕС подвержена риску засухи из-за глобальных изменений климата. Из-за этого упадет урожайность культур и будет нанесен ущерб сельскому хозяйству многих стран.

Об этом говорится в новом докладе Совместного исследовательского центра ЕК.

Анализ развития и воздействия продолжительной жары показал, что 11% территорий Евросоюза уже переживает дефицит влаги в почве, а 46% территорий подвержены такому риску.

Причиной называются климатические изменения, который повышают риск засух и лесных пожаров в мире.

А недостаток влаги и высокие температуры приведут к снижению урожайности культур, что ухудшает и без того негативные прогнозы по зерновым и ряду других культур.

Последствия засухи вероятно отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.

В Италии режимы интенсивной засухи объявлены в пяти регионах, нехватка воды привела к ограничениям ее использования в ряде муниципалитетов. Аналогичные меры по экономии расхода жидкости были приняты во Франции.

Ранее в ООН предупреждали, что из-за войны в Украине, засухи и ковида в мире под угрозой оказались 600 тысяч страдающих от истощения детей.

Те же ООН говорят, что уже в следующем году миру угрожает катастрофа из-за нехватки продовольствия.