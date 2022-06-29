Министры окружающей среды стран G7 в ходе переговоров, которые длились 17 часов, рассмотрели вопросы изменения климата. В целом, они поддержали ключевые усилия по сокращению выбросов.

Об этом сообщает Politico.

Переговоры о совместной позиции по основным элементам знакового пакета законодательства Еврокомиссии по климату и продолжались с утра вторника до среды.

После 17 часов переговоров национальные министры окружающей среды договорились о компромиссном соглашении, которое на шаг приблизило ЕC к внедрению радикальных мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов на 55% этого десятилетия.

Министры согласились, что ЕС должен коллективно удалить из атмосферы 310 миллионов тонн эквивалента CO2 путем увеличения природных поглотителей, таких как леса, прекратить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году, ввести цену на углерод в цене транспортного топлива и топлива для отопления.

Но поскольку каждая страна-член настаивает на защите национальных интересов и демонстрирует мало желания повышать климатические амбиции, учитывая последствия войны России против Украины и рост цен на энергоносители, правительства внесли многочисленные меньшие изменения в первоначальное предложение Комиссии.

Ранее сообщалось, что ООН объявила о чрезвычайной ситуации в сфере климата.

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