На минувших выгодных главы Большой семерки прибыли в замок Эльмау в Гармиш-Партенкирхене (Бавария). Некоторые из них появились в сопровождении своих жен.

Принимали гостей 64-летний Олаф Шольц, канцлер Германии с супругой Бриттой Эрнст, для которой это первая международная встреча такого масштаба.

Для мероприятия 61-летняя первая леди выбрала скромное темно-синее коктейльное платье, а на прогулку явилась в легкой куртке с лого G7 (мерч для гостей) и спортивных брюках. Бритта на правах хозяйки организовала для "клуба жен" занятие сканданавской ходьбой вместе с бывшими профессиональными лыжниками.

Немецкие таблоиды пишут, что Бритта не фанат дорогих дизайнерских нарядов и обуви на высоких каблуках. Она носит одежду из масс-маркета или шьет платья на заказ из-за нестандартной фигуры. Женщина всегда сдержана и носит одежду тёмных оттенков (предпочитает часто синий), любит брючные костюмы и джинсы. Это чаще всего вещи ноунейм, без ярко выраженных отличий какого-либо брендов.

А вот что касается украшений, то жена Шольца предпочитает массивные бусы, ожерелья и кольца, но зачастую это бижутерия. Серьги первая леди не надевает вовсе.

Бритта Эрнст известна в Германии, так как она политик от Социал-демократической партии и занимает пост министра образования Бранденбурга с 2017 года. Также она была депутатом парламента Гамбурга и занимала пост министра школ Шлезвиг-Гольштейна. В 2021 году Бритта заняла пост председателя Конференции земельных министров культуры Германии.

Свою будущую жену Олаф Шольц встретил в партии. Они поженились в 1998 году, но за 24 года брака так и не обзавелись детьми. Живет пара в Постдаме.

Женщина активно занимается образованием, так как, по ее словам, в детстве мечтала стать учителем. Помимо вопросов школы Эрнст обеспокоена проблемами равенства мужчин и женщин.

В одном из своих интервью Шольц сказал: "Бритта - любовь всей моей жизни, без нее я бы был совершенно другим человеком". Известно, что около двадцати лет назад жена склонила Олафа к здоровому образу жизни. Он начал бегать трусцой. Теперь Шольц делает это 2-3 раза в неделю и обязательно по воскресеньям. Помимо этого, политик увлекся греблей и отказался от алкоголя.

Жены и мужья лидеров G7 под руководством жены Шольца учились скандинавской ходьбе

По словам Шольца, с Бриттой они говорят не только о политике, но также о кино, литературе, спорте, хорошей еде. Если верить немецким СМИ, первая леди Германии готовит мужу ризотто и блюда из баранины под бокс или легкую атлетику по телевизору.

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