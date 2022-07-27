"Это была эмоциональная реакция". Посол Мельник признал, что зря обозвал Шольца ливерной колбасой
Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого через несколько недель в Берлине сменит другой дипломат, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес Олафа Шольца были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию".
"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", — сказал Мельник в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос, было ли ошибкой называть Шольца "обиженной ливерной колбасой".
В то же время Мельник подчеркнул, что "дипломат — это не робот".
"Я считаю, что не следует заниматься профессией без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть", — полагает он.
В том же интервью Мельник признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой.
Напомним, в начале мая посол назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.
Вскоре после этого Мельник сказал, что не собирается извиняться за эти слова, но в июне уже передумал и решил попросить прощения.