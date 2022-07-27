Посол Украины в Германии Андрей Мельник, которого через несколько недель в Берлине сменит другой дипломат, признал, что его оскорбительные высказывания в адрес Олафа Шольца были ошибкой, являлись неуместными и представляли собой "эмоциональную реакцию".

"Да, наверное, это было неуместно, это была эмоциональная реакция", — сказал Мельник в интервью немецкой газете Zeit, отвечая на вопрос, было ли ошибкой называть Шольца "обиженной ливерной колбасой".

В то же время Мельник подчеркнул, что "дипломат — это не робот".

"Я считаю, что не следует заниматься профессией без эмоций. Особенно в неспокойные времена людям нужны эмоции и страсть", — полагает он.

В том же интервью Мельник признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой.

Напомним, в начале мая посол назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за нежелания главы немецкого правительства ехать в Украину после отказа Зеленского принимать Штайнмайера.

Вскоре после этого Мельник сказал, что не собирается извиняться за эти слова, но в июне уже передумал и решил попросить прощения.