Покидающий Берлин посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Zeit.

Мельник допустил, что эти высказывания в определенной степени повлияли на его отзыв из Берлина.

"Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь", - отметил Мельник.

"Я, по всей видимости, недооценил эмоциональное значение, которое все еще имеет этот чрезвычайно щекотливый вопрос, особенно для наших польских друзей. Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть", - подчеркнул посол.

Вместе с тем Мельник заверил, что не является националистом.

"Нет, я не националист, никогда им не был", - сказал он.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам", - заключил дипломат.

Напомним, что после заявления Мельника в ФРГ заявили, что гражданин Германии за такие слова предстал бы перед судом.

"Страна" разбиралась, что стоит за отставкой посла Украины в Германии Мельника: миллиарды от ЕС и давление Варшавы.

Тем временем стало известно имя преемника Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.