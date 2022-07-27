Посол Мельник назвал ошибкой свои слова о непричастности бандеровцев к убийству поляков и евреев
Покидающий Берлин посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой.
Об этом он сказал в интервью немецкой газете Zeit.
Мельник допустил, что эти высказывания в определенной степени повлияли на его отзыв из Берлина.
"Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь", - отметил Мельник.
"Я, по всей видимости, недооценил эмоциональное значение, которое все еще имеет этот чрезвычайно щекотливый вопрос, особенно для наших польских друзей. Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть", - подчеркнул посол.
Вместе с тем Мельник заверил, что не является националистом.
"Нет, я не националист, никогда им не был", - сказал он.
"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам", - заключил дипломат.
Напомним, что после заявления Мельника в ФРГ заявили, что гражданин Германии за такие слова предстал бы перед судом.
"Страна" разбиралась, что стоит за отставкой посла Украины в Германии Мельника: миллиарды от ЕС и давление Варшавы.
Тем временем стало известно имя преемника Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.