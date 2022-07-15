В Кракове по соседству с посольством Российской Федерации появилась "Площадь Свободной Украины".

Об этом пишет издание Bild.

"Это наш скромный жест, учитывая огромную силу и стойкость украинского народа", - сказал председатель Краковского городского совета Рафал Комаревич.

Ранее мы писали, что площадь у посольства США в Москве назвали в честь "ДНР", а у посольства Великобритании - в честь "ЛНР".

Также "Страна" сообщала, что площадь перед российским посольством в Софии получила имя "Героев Украины".

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.