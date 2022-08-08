В ночь на понедельник, 8 августа, российские войска вновь обстреляли Харьков. Прилет был по объекту инфраструктуры в Киевском районе города.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram.

Обстрел Киевского района велся еще до полуночи. Взрывов было не менее семи. Предварительных данных о пострадавших не было.

Уже после полуночи 8 августа еще три взрыва прозвучали во время воздушной тревоги за пределами Харькова, сообщает "Суспильне".

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" подробно рассказывала об основных событиях предыдущего дня.

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