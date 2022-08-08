В Харьковской области из-за ночных обстрелов с 7 на 8 августа погибли двое мирных жителей.

Об этом 8 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В пгт Печенеги Чугуевского района в результате ракетного удара был разрушен частный дом. Погибла 72-летняя женщина.

В Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина. Еще два человека были госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина.

В Киевском районе Харькова в результате артобстрелов оккупантов в нескольких местах горела кровля административного здания. Без пострадавших.

В течение суток россияне из артиллерии обстреливали Богодуховский, Изюмский, Харьковский, Чугуевский районы.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.