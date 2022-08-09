Государства юга Европы скрытно проводят рекордные закупки российской нефти, компенсируя падение закупок в странах Северной Европы.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров.

"Поставки российской нефти в порты Италии и Турции выросли до многонедельных максимумов за семь дней до 5 августа, компенсируя падение поставок клиентам в Северной Европе. Поставки из России в Средиземноморский регион в целом были самыми высокими с середины июня", - сообщает агентство.

Кроме того, Испания впервые с апреля закупила партию нефти марки Urals, хотя, по данным издания, поставка была произведена из Казахстана.

Также российский сорт нефти впервые с февраля закупила Греция, а Болгария и Румыния нарастили покупки углеводородов из РФ до 255 тысяч баррелей в сутки.

По мнению авторов, рост спроса на российскую нефть рядом европейских государств свидетельствует о высоких рисках нарушения санкционного режима против РФ.

"Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они являются российским сортом, отправленным из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре", - говорится в материале.

Напомним, страны Евросоюза накануне частичного нефтяного эмбарго увеличили импорт дизеля из РФ на 22%. Наращивание объемов импорта происходит накануне вступления в конце года в действие полного эмбарго на морские поставки нефти из РФ. Около 15% от общего потребления дизтоплива в ЕС обеспечивает российский импорт.

Ранее мы писали, что с 10 августа вступает в силу эмбарго Евросоюза на закупку российского угля.