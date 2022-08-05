В среду, 10 августа, вступит в силу эмбарго Европейского Союза на закупки российского угля. Все страны члены-ЕС должны будут его соблюдать, несмотря на энергетический кризис.

Об этом заявил в ходе брифинга заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

"Эмбарго на поставки российского угля - это часть пятого пакета санкций, принятого в апреле. 10 августа заканчивается переходный период (в течение которого закупки российского угля были разрешены), и Еврокомиссия уверена, что все страны ЕС будут выполнять это ограничение", - сказал он.

Напомним, 1 августа вступило в силу эмбарго ЕС на импорт угля из России. Оно входит в пятый пакет санкций, принятый в начале апреля 2022 года. Это значит, что в ЕС ввели запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Германия обещала остановить закупки российского угля, а с 31 декабря страна откажется от российской нефти.

Также сообщалось, что в Польше был подписал закон, который вводит эмбарго на российский уголь. Он запрещает ввоз в Польшу и транзит через ее территорию угля с территории РФ или Беларуси.