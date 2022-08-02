Кабаева попала под санкции. Фото: Чемпионат

Минфин США расширил санкции против России. Ведомство внесло в санкционный список 13 граждан России, включая гимнастку и главу совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву.

Перечень опубликован на сайте Минфина.

Также в список попали:

  • Андрей Андреевич Гурьев - бизнесмен;
  • Андрей Григорьевич Гурьев - олигарх и отец А.А. Гурьева;
  • Константин Иващенко - уроженец Мариуполя, депутат Мариупольского городского совета, после захвата города назначенный "главой" его администрации;
  • Андрей Мельниченко - самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности;
  • Александр Пономаренко -  предприниматель и инвестор в сфере транспортной инфраструктуры и коммерческой недвижимости;
  • Наталья Попова - жена Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);
  • Дмитрий Пумпянский - предприниматель;
  • Виктор Рашников - владелец Магнитогорского металлургического комбината;
  • Владимир Сальдо - "глава" военно-гражданской администрации Херсонской области
  • Кирилл Стремоусов - "заместитель" Сальдо;
  • Антон Урусов - вице-президент Российского фонда прямых инвестиций;
  • Сергей Елисеев - "глава правительства" Херсонской области, назначенный россиянами. 

Санкции также введены в отношении более чем 30 российских юрлиц. Среди подсканционных компаний числятся структуры, связанные с инновационным центром "Сколково", в том числе подконтрольный ВЭБ фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и технопарк "Сколково". В реестре юрлиц также упомянут "Комитет спасения за мир и порядок" - пророссийский "исполнительный орган власти" на территории Херсонской области Украины, и Зеленоградский нанотехнологический центр.

На днях США расширили санкции против Российской Федерации, включив в ограничительный список два физических и четыре юридических лица.

Также мы сообщали, что Евросоюз продлил экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода -  до 31 января 2023 года. 

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