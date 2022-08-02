США ввели санкции против Кабаевой и назначенных Россией "руководителей" оккупированных территорий
Минфин США расширил санкции против России. Ведомство внесло в санкционный список 13 граждан России, включая гимнастку и главу совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву.
Перечень опубликован на сайте Минфина.
Также в список попали:
- Андрей Андреевич Гурьев - бизнесмен;
- Андрей Григорьевич Гурьев - олигарх и отец А.А. Гурьева;
- Константин Иващенко - уроженец Мариуполя, депутат Мариупольского городского совета, после захвата города назначенный "главой" его администрации;
- Андрей Мельниченко - самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности;
- Александр Пономаренко - предприниматель и инвестор в сфере транспортной инфраструктуры и коммерческой недвижимости;
- Наталья Попова - жена Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);
- Дмитрий Пумпянский - предприниматель;
- Виктор Рашников - владелец Магнитогорского металлургического комбината;
- Владимир Сальдо - "глава" военно-гражданской администрации Херсонской области
- Кирилл Стремоусов - "заместитель" Сальдо;
- Антон Урусов - вице-президент Российского фонда прямых инвестиций;
- Сергей Елисеев - "глава правительства" Херсонской области, назначенный россиянами.
Санкции также введены в отношении более чем 30 российских юрлиц. Среди подсканционных компаний числятся структуры, связанные с инновационным центром "Сколково", в том числе подконтрольный ВЭБ фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и технопарк "Сколково". В реестре юрлиц также упомянут "Комитет спасения за мир и порядок" - пророссийский "исполнительный орган власти" на территории Херсонской области Украины, и Зеленоградский нанотехнологический центр.
На днях США расширили санкции против Российской Федерации, включив в ограничительный список два физических и четыре юридических лица.
Также мы сообщали, что Евросоюз продлил экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода - до 31 января 2023 года.