Минфин США расширил санкции против России. Ведомство внесло в санкционный список 13 граждан России, включая гимнастку и главу совета директоров "Национальной медиа группы" Алину Кабаеву.

Перечень опубликован на сайте Минфина.

Также в список попали:

Андрей Андреевич Гурьев - бизнесмен;

Андрей Григорьевич Гурьев - олигарх и отец А.А. Гурьева;

Константин Иващенко - уроженец Мариуполя, депутат Мариупольского городского совета, после захвата города назначенный "главой" его администрации;

Андрей Мельниченко - самый активный частный инвестор в несырьевой сектор российской промышленности;

Александр Пономаренко - предприниматель и инвестор в сфере транспортной инфраструктуры и коммерческой недвижимости;

Наталья Попова - жена Кирилла Дмитриева, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ);

Дмитрий Пумпянский - предприниматель;

Виктор Рашников - владелец Магнитогорского металлургического комбината;

Владимир Сальдо - "глава" военно-гражданской администрации Херсонской области

Кирилл Стремоусов - "заместитель" Сальдо;

Антон Урусов - вице-президент Российского фонда прямых инвестиций;

Сергей Елисеев - "глава правительства" Херсонской области, назначенный россиянами.

Санкции также введены в отношении более чем 30 российских юрлиц. Среди подсканционных компаний числятся структуры, связанные с инновационным центром "Сколково", в том числе подконтрольный ВЭБ фонд "Сколково", Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) и технопарк "Сколково". В реестре юрлиц также упомянут "Комитет спасения за мир и порядок" - пророссийский "исполнительный орган власти" на территории Херсонской области Украины, и Зеленоградский нанотехнологический центр.

На днях США расширили санкции против Российской Федерации, включив в ограничительный список два физических и четыре юридических лица.

Также мы сообщали, что Евросоюз продлил экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода - до 31 января 2023 года.