Из-за российского вторжения в Британии может закрыться порядка половины традиционных британских магазинчиков, торгующих рыбой в кляре.

Об этом пишет Daily Express.

Половина из 10 500 британских магазинов рыбы и чипсов может закрыться из-за стремительного роста цен на ингредиенты и энергию с начала войны.

Торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены.

Например, владелец магазина чипсов в Ланкашире Эндрю Крук, президент Национальной федерации рыбных фритюрниц, заявил, что его поставки трески уже выросли с 8 фунтов стерлингов за килограмм до 14 фунтов стерлингов.

Это произошло из-за санкций против России, повысивших цену на российскую рыбу и другие морепродукты на 35%.

Также отметим, что Британия вместе с США и Германией вывела из РФ больше всего компаний после ее вторжения в Украину.

Также мы публиковали статьи западной прессы о том, что британцам придется включить режим строгой экономии энергии этой зимой, при том что платежки будут огромные.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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