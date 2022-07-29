США ввели новые санкции против двух граждан России и российского движения антиглобалистов
США расширили санкции против Российской Федерации, включив в ограничительный список два физических и четыре юридических лица.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
В список попали президент Центра поддержки и развития общественных инициатив Наталья Бурлинова и общественный деятель Александр Ионов.
Также в перечне значатся:
- Антиглобалистское движение России;
- Центр поддержки и развития общественных инициатив "Креативная дипломатия";
- общество с ограниченной ответственностью "Ионов трансконтинентал";
- глобальное информационное агентство "Стоп-империализм".
Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз продлил экономические санкции против России за вторжение в Украину еще на полгода - до 31 января 2023 года. Речь идет о санкциях, впервые введенных в 2014 году "в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине", и значительно расширенные с февраля 2022 года.
Также мы рассказывали, что Россия намерена поставлять газ в Европу на минимуме, пока в ЕС не отменят санкции. Об этом написало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к российским властям.