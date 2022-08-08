Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 8 августа.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня вспоминают российско-грузинскую войну 2008 года. Она не стала историей. Только сейчас мир стал понимать необходимость действенных инструментов для недопущения подобных агрессий. Нужен принцип превентивности в отношении агрессора, о чем мы говорили еще до 2022 года". "Сегодня сбиты 4 ракеты "Калибр" - это десятки спасенных жизней. У нас пока не хватает возможностей сбивать все ракеты, но и то, что есть, - уже немало". "Провел переговоры с президентом Ботсваны - впервые в истории страны. Пообещал, что Украина будет продовольственным гарантом. Сегодня впервые после 24 февраля вышел корабль из порта Южный". "Сегодня оглашен новый пакет американской военной помощи - ракеты для HIMARS и снаряды для артиллерии. Все 100% мы используем для защиты нашей общей свободы".

Ранее мы писали, что США не планируют поставки истребителей F-16 Украине в ближайшее время.

Также "Страна" сообщала, что в США считают, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня типа HIMARS, и видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.