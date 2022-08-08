Поставки истребителей F-16 Украине не входят в ближайшую перспективу.

Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге.

Ранее стало известно о новом пакете военной помощи для Украины от Пентагона на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, 75 тысяч 155-мм снарядов, зенитные управляемые ракеты для ЗРК NASAM и 1000 ПТРК Javelin.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.