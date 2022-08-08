Американский телеканал CBS News заявил, что внесет изменения в фильм о том, что значительная часть западных вооружений в Украине уходит "на черный рынок".

В редакции заявили, что с момента создания материала процесс доставки улучшился, а в августе в Киев для контроля над вооружением прибыл американский атташе по вопросам обороны.

"Мы обновляем наш документальный фильм, чтобы отразить эту новую информацию и выйти в эфир позже", - сообщается в Twitter-аккаунте CBS News.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал этот шаг, но потребовал от CBS News внутреннего расследования.

"Приветствуем первый шаг, но этого недостаточно. Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, делясь необоснованными заявлениями и подрывая доверие к поставкам жизненно необходимой военной помощи нации, которая противостоит агрессии и геноцида. Должно быть проведено внутреннее расследование, кто и почему это сделал", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал пропагандой фильм CBS о контрабанде оружия из Украины.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.