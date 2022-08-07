Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на фильм американского телеканала CBS о том, что значительная часть западных вооружений в Украине уходит "на черный рынок".

"Пропаганда постоянно эксплуатирует ужас. Вбросами о "черном рынке оружия" Россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства. Это война в прямом эфире, где все видят, что есть тотальный учет и тщательный контроль", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним, в фильме CBS утверждалось, что лишь 30-40% поставок с Запада доходят до нужд фронта. Кроме того, его авторы напоминали, что Украина с ее запасами советского оружия была одним из крупных "черных рынков" вооружений.

Комментарий для фильма, в частности, дала организация Amnesty International, которую раскритиковали в Украине за доклад о нарушениях со стороны ВСУ.

Напомним, что в Европоле не подтверждают факты контрабанды оружия из Украины.

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