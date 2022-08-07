В интервью немецкому изданию Tagesspiegel советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, в котором Украина нуждается больше всего.

Прежде всего, это дальнобойная артиллерия и реактивные системы залпового огня для уничтожения логистических и материально-технических складов врага.

Критически важны также современные системы ПВО типа IRIS-T.

"Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", - сказал Подоляк.

Нужно также, по словам Подоляка, большое количество бронетехники, чтобы продвигаться вглубь территории, сейчас удерживаемой противником.

Он добавил, что Украина надеется на активное участие в этом вопросе канцлера Германии Олафа Шольца. По мнению Подоляка, последние заявления Шольца свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с Россией.

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