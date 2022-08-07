Американский телеканал CBS News выпустил фильм о том, попадает ли в нужные руки оружие, которое Запад поставляет Украине.

Один из героев фильма - бывший командир спецназа Морской пехоты США полковник Эндрю Милберн. Ранее он заявлял CNN, что "логистический процесс передачи американского оружия на фронт совершенно ненадежен".

Сейчас он говорит примерно о том же: после пересечения границы США теряют контроль над военными грузами. И нужно создавать систему надзора за ними.

В фильме приводятся расчеты литовского волонтера Йонаса Охмана, который полагает, что лишь 30-40% поставок с Запада доходят до нужд фронта. Издание же напоминает, что Украина с ее запасами советского оружия была одним из крупных "черных рынков" вооружений.

Также приводится мнение представителя Amnesty International Донателла Ровера, которая опасается, что с Украиной может быть как с Ираком и Афганистаном.

"Мы видели, как много оружия поступило в 2003 году во время вторжения в Ирак под руководством США, а затем наступил 2014 год, когда ИГИЛ захватило большую часть страны и большие запасы оружия, предназначенного для иракских сил... Совсем недавно мы наблюдали такую же ситуацию в Афганистане", — сказала Ровера.

Если Запад проиграет эту войну, то в Украине может установиться "серая зона" с огромными запасами западных вооружений, опасаются авторы фильма.

Ранее немецкая газета Spiegel выпустила ставшую нашумевшей статью о том, что европейская полиция расследует случае контрабанды оружия из Украины.

Однако впоследствии в Европоле не смогли подтвердить факты контрабанды оружия из Украины.