ВВС США перебросили в Европу сразу 12 истребителей пятого поколения F-22A Raptor с Аляски в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает International Affairs.

Официально заявлено, что эскадрилья будет размещена на авиабазе Ласк в Польше.

Самолеты перебазируются в рамках миссии НАТО по воздушному прикрытию. Она доставляет к восточным границам НАТО дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны помимо того, что было развернуто до вторжения России в Украину в феврале. В ВВС США заявили, что воздушная защита обеспечит защиту "от Балтийского до Черного морей".

Немецкий бригадный генерал Кристоф Плит, заместитель начальника оперативного штаба НАТО, сказал, что цель миссии также состоит в том, чтобы "сдержать и защитить от любой возможной российской агрессии".

Ранее "Страна" сообщала, что группа американских авианосцев во главе с авианосцем "Рональд Рейган" флота США направляется к берегам Китая.

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