Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хочет покидать большую политику и метит на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает Telegraph.

Издание пишет, что нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг уходит в отставку в сентябре, и правящие в Британии консерваторы поддержали выдвижение вместо него кандидатуры Джонсона.

Впрочем, британские военные в интервью газете говорят, что Борис Джонсон станет на этом посту "позором нации" из-за своего характера и личных качеств.

"В то же время его кандидатура может получить поддержку США из-за недоверия к представителям стран Евросоюза. А также из-за "ястребиной" позиции Джонсона по Украине. В общем, пока, видимо, рано списывать "Джонсонюка" со счетов", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что Борис Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Ранее "Страна" пообщалась с украинскими политиками и спросила, что они думают об отставке британского премьера.

В отдельном материале мы разбирались, как отставка премьера Британии отразится на мире и Украине.