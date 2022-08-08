В Одессе пляжный сезон в разгаре. На запреты купаться в море из-за угрозы мин уже никто не обращает внимание. Полиция также не препятствует отдыхающим.

Температура воды в море - 25 градусов.

Ранее местные СМИ писали, что в Одессе на пляжах раздавали повестки. Публиковались фото, как якобы полиция и сотрудники военкомата проводят мобилизацию на пляжах. Сообщалось, что только за один день было выдано 27 повесток независимо от места прописки.

Также мы писали, что одесситы нашли альтернативу купанию на закрытых морских пляжах. Они едут отдыхать на Тилигульский лиман. На него запрет купания не распространяется - от моря его отделяет узкая рукотворная насыпь. Его пляжи не слишком оборудованы, зато богаты целебными сероводородными грязями.

Война в Украине продолжается уже 166-й день. "Страна" следит за происходящим 8 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 165-го дня войны. На Донбассе, по данным Генштаба, противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска. На юге россияне пошли в наступление в районе Благодатного Херсонской области. Как сообщил вечером Генштаб, их попытка была неудачной. Продолжались обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В МАГАТЭ в связи с обстрелами предупредили о риске ядерной катастрофы. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что сейчас происходит в отношениях между Западом и украинской властью.