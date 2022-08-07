Преступная группа, зарабатывавшая 1 миллион гривен ежемесячно на сбыте метадона, предстала перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Дарницкой окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 8 участников преступной группы, организовавших разветвленную сеть сбыта наркотических средств на территории Киева и Одессы в особо крупных размерах (ч. 2, 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Организаторами незаконного бизнеса оказалась семейная пара из Жашкова Черкасской области, которая привлекла к своей преступной деятельности других людей.

Согласно распределенным ролям, трое из них выполняли роль администраторов: отвечали на телефонные звонки клиентов, координировали наркозависимых лиц на местонахождение тайников с наркотическим средством, проверяли поступления средств за наркотические средства. Еще двое занимались фасовкой наркотических средств в мелкие свертки. Другие осуществляли "закладки" с наркотиками на территории Киева и Одессы и сообщали координаты тайников администраторам.

По данным следствия, ежемесячное обращение денежных средств за сбыт наркотических средств составило более 1 млн грн. Все участники группы действовали по совместному и согласованному плану преступных действий с обеспечением конспирации и использованием в мессенджерах условных слов и никнеймов, известным только участникам группы.

Теперь им грозит от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве 20-летняя украинка была задержана на получении большой партии наркотиков, которые она вместе с сообщниками распространяла на территории столицы с помощью "закладок". Молодую киевлянку задержали после получения посылки, в которой находился сверток с "особо опасным" психотропным веществом "4-ММС" весом 630 гр. Замаскировано это было под пластиковое ведро со штукатуркой.

Также недавно в Киеве молодую пару задержали при закладке наркотиков в парке. Дома нашли целый пакет с веществами. 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель успели сделать 150 тайников с наркотиками в одном из парков Киева. У них дома нашли еще 400 г вещества PVP, зип-пакеты для фасовки и электронные весы.