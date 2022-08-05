В Киеве 20-летняя украинка была задержана на получении большой партии наркотиков, которые она вместе с сообщниками распространяла на территории столицы с помощью "закладок".

Об этом сообщает прокуратура.

Молодую киевлянку задержали после получения посылки, в которой находился сверток с "особо опасным" психотропным веществом "4-ММС" весом 630 гр. Замаскировано это было под пластиковое ведро со штукатуркой.

Девушку уже арестовали без права внесения залога. Ей грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к каналам поставки особо опасных психотропных веществ, их незаконному обращению и реализации.

Напомним, что недавно в Киеве молодую пару задержали при закладке наркотиков в парке. Дома нашли целый пакет с веществами. 33-летняя киевлянка и ее 22-летний сожитель успели сделать 150 тайников с наркотиками в одном из парков Киева. У них дома нашли еще 400 г вещества PVP, зип-пакеты для фасовки и электронные весы.

Также в Киеве задержали наркоторговца с партией "товара" на пять миллионов гривен.