Сотрудники Киевской прокуратуры разоблачили наркодельца с партией "товара" на 5 млн гривен.

Об этом ведомство пишет в Telegram.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан 36-летний гражданин Украины, который организовал незаконный сбыт наркотических средств в Киеве в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины). По результатам проведенных следственных действий, а также проведенных обысков в квартире злоумышленника изъято около 1 кг героина, 1 кг гашиша, 378 таблеток экстази, 100 г синтетического наркотика МДИМ, каннабиса, денежные средства в сумме около 2 000 евро и 9 000 долларов США. Также у мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет ТТ с патронами, и патроны к автоматическому огнестрельному оружию. Стоимость изъятых наркотических средств составляет около 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении и готовится ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что в Киеве прокуратура задержала 41-летнего местного жителя с партией кокаина на сумму в полмиллиона гривен.

Также "Страна" сообщала, что в парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками.