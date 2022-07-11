В Киеве прокуратура задержала 41-летнего местного жителя с партией кокаина на сумму в пол миллиона гривен.



Правоохранители провели три этапа оперативных закупок наркотика, после этого провели обыски и изъяли у наркодилера около 100 граммов кокаина, средства для фасовки наркотиков, электронные весы, мобильные телефоны, сим карты, банковские карты деньги в валюте и гривне.

Фото: Київська міська прокуратура

Стоимость изъятого кокаина составляет более 500 тысяч гривен.



Сейчас задержанному выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. После решения суда он может получить до 8 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Київська міська прокуратура

Ранее "Страна" писала, что в парке Киева полиция "на горячем" задержала двух закладчиков, которые успели сделать 150 тайников с наркотиками.

Также мы рассказывали, что торговавшего амфетамином подполковника полиции приговорили к шести годам тюрьмы. Старший оперуполномоченный по особым поручениям Белоцерковского ОП ГУНП в Киевской области наладил механизм сбыта среди наркозависимых психотропного вещества амфетамина, который, в свою очередь, получал от оптовых поставщиков.