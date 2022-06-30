Подполковник полиции приговорен к шести годам лишения свободы за сбыт амфетамина в особо крупных размерах.

Об этом сообщила в Телеграм пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Обвинительный приговор объявлен бывшему сотруднику одного из районных отделов полиции Киевщины, разоблаченному на сбыте психотропных веществ в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).



Согласно материалам следствия, подполковник полиции, старший оперуполномоченный по особым поручениям Белоцерковского ОП ГУНП в Киевской области наладил механизм сбыта среди наркозависимых психотропного вещества амфетамина, который, в свою очередь, получал от оптовых поставщиков.



В ходе проведения контроля за совершением преступления задокументировано несколько фактов сбыта правоохранителем амфетамина общей массой около 1,3 кг.



По результатам судебного разбирательства Белоцерковский горрайонный суд Киевской области утвердил соглашение о признании виновности и назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Обвиняемый уволен из рядов полиции и находится под стражей.







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